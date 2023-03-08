Цаплиенко объяснил, зачем Сырский каждые несколько дней приезжает в Бахмут 8 марта, 08:15 Во время визитов в Бахмут Сырский заслушивал доклады командиров подразделений о положении дел в районе Бахмута (Фото:Сухопутные войска ВСУ/Telegram)

За последние полторы недели командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский трижды посетил Бахмут. В городе также недавно побывал командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко.

Комментируя столь частые визиты высокопоставленных украинских военачальников в Бахмут, который сверхтяжелой ценой защищают ВСУ, журналист Андрей Цаплиенко в интервью NV напомнил о контрасте между командующими украинских и российских войск.

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«Во-первых, украинское командование, украинские генералы достаточно часто посещают линию фронта, в отличие от российских генералов, вообще избегающих своих появлений на передовой. Да, они посещают, но не столь часто, как украинские высшие офицеры.», — напомнил Цаплиенко.

Он подчеркнул, что подобные визиты мотивируют солдат. «Когда солдаты видят, что с ними генералы, они воюют, понимая, что их задача важна, что их жизнь важна и что генералитет не боится рисковать своей жизнью. Это очень важно», — признал журналист.



Во-вторых, объяснил Андрей Цаплиенко, чтобы правильно спланировать операции, генералам необходимо все видеть своими глазами. «Когда ты видишь ситуацию на карте — это одно, а если ты видишь ситуацию, когда противник от тебя в 700 метрах, это совсем другие ощущения», — уверен репортер.



Лишь таким образом, по его словам, генералы способны увидеть проблемы, которые есть у солдат — и не только их. «Видишь их готовность. Видишь те факторы, которые обычно в этом военном калькуляторе, оперирующем количеством войск и бронетехники, которые не отражают готовность к бою, мотивацию, военный разум, слаженность. Это все те факторы, которые ты можешь увидеть только тогда, когда находишься непосредственно в горячей точке. Потому наши генералы так часто туда ездят», — считает Андрей Цаплиенко.

5 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил части, которые держат оборону Бахмута и подступов к городу. Он признал, что бои достигли высочайшего уровня напряжения. До этого Сырский приезжал в Бахмут 3 марта и 25 февраля.