В Донецкой области продолжаются бои на новом направлении — Добропольском . Об этом в субботу, 28 июня, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в Telegram.

Сырский сообщил, что был в рабочей поездке в подразделения, которые держат оборону в Донецкой области.

«Наши бойцы ежедневно отражают безумные атаки оккупантов на Новопавловском, Покровском, Краматорском, Торецком направлениях», — добавил он.

По его словам, на прошлой неделе вблизи Яблоновки враг совершил мощную атаку с использованием 24 единиц бронетехники. Но украинские военные остановили это нашествие, уничтожив большое количество личного состава россиян, 20 бронемашин.

27 июня мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские оккупанты заняли Новоселку, Запорожье и Отрадное Донецкой области, а также продвинулись возле Ялты, в Веселом и Степном.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 26 июня поселок Шевченко в Донецкой области остается частично оккупированным. Село Вольное Поле находится под контролем украинских сил, тогда как Бурлацкое захвачено российскими войсками.

СМИ писали, что армия РФ захватила второе из четырех месторождений лития в Украине в поселке Шевченко.

25 июня сообщалось, что российские войска оккупировали Андреевку и Константинополь в Донецкой области.

В отчете Института изучения войны (ISW) 23 июня говорилось, что российские оккупационные войска в течение весны и июня 2025 года продолжали преследовать на поле боя в войне против Украины давние оперативные цели и, вероятно, не изменят их в ближайшие месяцы.