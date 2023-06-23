Россияне пытаются предсказать движение ВСУ и выстраивают там крепкую оборону — генерал Сырский

23 июня, 20:11
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Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты пытаются предсказывать направление движения украинских сил.

«Россияне пытаются перехватить инициативу, так что ситуация действительно сложная», — сказал генерал в интервью The Guardian.

Сырский рассказал, что Россия ведет свою наступательную операцию в районе Кременной Луганской области. Также, по его словам, во вторник, 20 июня, шли тяжелые бои в Серебрянском лесу на административной границе Донецкой области.

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Командующий добавил, что на Бахмутское направление россияне бросили 83 штурмовую десантную бригаду. После подрыва Каховской дамбы переправа через Днепр, которая необходима для освобождения левобережной части Херсонской области, стала еще сложнее, сказал он.

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«Мы не должны недооценивать врага. Противник предусматривал и продолжает предсказывать самые опасные направления наших движений и выстраивает там крепкую оборону, которую достаточно тяжело пробить», — отметил он.

Ранее Сырский, комментируя ход контрнаступления Украины, заявил, что главные силы еще не участвовали в боях.

23 июня в Минобороны сообщили, что защитники Украины продолжают активное наступление.

Силам обороны уже удалось остановить врага на Купянском и Лиманском направлениях, а на юге есть успешные продвижения.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Александр Сырский

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