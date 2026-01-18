«В обороне победы не добьешься». Сырский заявил, что Украина в этом году будет проводить наступательные операции

18 января, 21:59
Google Читайте NV в Google
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о планах на 2026 год (Фото: Александр Сырский/Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о планах на 2026 год (Фото: Александр Сырский/Telegram)

Силы обороны Украины в 2026 году будут проводить наступательные операции. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, опубликованном в воскресенье, 18 января.

Он отметил, что планы России остаются неизменными — захват всей Украины. Направления ведения наступательных действий тоже не меняются.

«Поэтому мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не получишь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу», — отметил Сырский.

Реклама

Читайте также:
Путин продемонстрировал, что стремится не только захватить Украину, но и развалить НАТО — ISW о новых заявлениях Кремля

Он отметил, что для сдерживания украинских наступательных действий оккупанты будут вынуждены привлекать и снимать значительный человеческий ресурс и вооружение.

Главком добавил, что Силы обороны также будут продолжать проводить асимметричные действия, которые «прекрасно себя зарекомендовали».

«Будем продолжать действия Сил специальных операций. Они тоже приобрели достаточно высокого развития и качества», — отметил Сырский.

Читайте также:
Корпусная реформа, новые войска и удары по РФ: Сырский подвел итоги деятельности ВСУ в 2025 году

Ранее командующий Национальной гвардии Украины (НГУ) Александр Пивненко сообщал, что россияне в течение зимы будут продолжать давить на Покровском направлении в Донецкой области, пытаясь захватить Покровск и Мирноград.

11 января в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск сообщили, что Силы обороны сорвали попытки россиян создать плацдарм для наступления на Сумы.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Александр Сырский Наступление Война России против Украины Оборона

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies