«В обороне победы не добьешься». Сырский заявил, что Украина в этом году будет проводить наступательные операции

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о планах на 2026 год (Фото: Александр Сырский/Telegram)

Силы обороны Украины в 2026 году будут проводить наступательные операции. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua , опубликованном в воскресенье, 18 января.

Он отметил, что планы России остаются неизменными — захват всей Украины. Направления ведения наступательных действий тоже не меняются.

«Поэтому мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не получишь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу», — отметил Сырский.

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Он отметил, что для сдерживания украинских наступательных действий оккупанты будут вынуждены привлекать и снимать значительный человеческий ресурс и вооружение.

Главком добавил, что Силы обороны также будут продолжать проводить асимметричные действия, которые «прекрасно себя зарекомендовали».

«Будем продолжать действия Сил специальных операций. Они тоже приобрели достаточно высокого развития и качества», — отметил Сырский.

Ранее командующий Национальной гвардии Украины (НГУ) Александр Пивненко сообщал, что россияне в течение зимы будут продолжать давить на Покровском направлении в Донецкой области, пытаясь захватить Покровск и Мирноград.

11 января в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск сообщили, что Силы обороны сорвали попытки россиян создать плацдарм для наступления на Сумы.