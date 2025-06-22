Сырский рассказал, что сейчас FPV-дронов с украинской стороны больше, чем у РФ (Фото: mod.gov.ua)

Сейчас количество FPV-дронов с украинской стороны превышает количество таких дронов со стороны российских оккупантов. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами, пишет Интерфакс-Украина .

Сырский в то же время отметил, что российская сторона получила задание активизировать производство беспилотников.

По словам главнокомандующего, РФ достигла определенных результатов, в частности в изготовлении дронов с оптоволоконным управлением, которые сложнее выводить из строя.

«Здесь у них, к сожалению, есть преимущество и в количестве, и в дальности их применения. Есть уже примеры, когда дроны на оптоволокне летают на расстояние до 40 километров. Мы в этом процессе пока догоняем», — сказал главком.

Он отметил, что в Украине уже работают немало производителей, которые, в частности, изготавливают дроны с оптоволоконным кабелем длиной до 20 километров.

Вместе с тем подчеркнул, что армия будущего должна быть оснащена современными технологиями, а самым ценным ресурсом остается украинский военный, прежде всего пехотинец.

«Мы будем делать все, чтобы сохранить нашего пехотинца. Чтобы он управлял сначала дроном, роботизированной платформой, а потом уже шел сам», — заявил главком.

В апреле президент Владимир Зеленский заявлял, что у Украины в этом году есть хорошие перспективы стабильного роста производства дронов.

Украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить 10 миллионов дронов в год, заявил заместитель министра обороны Украины Александр Козенко в июне.