Сырский рассказал, как изменилась тактика армии РФ

25 апреля, 14:07
Поделиться:
Командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский (Фото:t.me/osirskiy)

Командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский (Фото:t.me/osirskiy)

Командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, как изменилась тактика российских оккупационных войск на фронте в Украине.

В интервью Интерфакс-Украина он сообщил, что российские оккупанты анализируют результаты своих действий, делают определенные выводы и совершенствуют тактику применения войск.

Видео дня

По словам Сырского, в частности, в каждой бригаде (полку) на основе мотострелковых рот, усиленных танками, огнеметными, минометными и противотанковыми подразделениями сформированы отдельные штурмовые отряды Шторм, предназначенные для восстановления утраченных позиций.

Читайте также:
Путин уволил целый список генералов после провалов в Украине, ВСУ добились отдельных успехов в районе Кременной — анализ и карты ISW

«Для создания благоприятных условий для ведения штурмовых действий противник активно применяет танковые и артиллерийские подразделения (в т.ч. из закрытых огневых позиций), наносит мощное огневое поражение нашим войскам, разрушает позиции после чего переходят в атаку штурмовые подразделения», — сказал он.

Генерал добавил, что в ходе штурмовых действий обязательно применяются БпЛА, благодаря чему вражеские войска осуществляют корректировку огня артиллерии, а командир группы имеет возможность эффективно управлять подчиненным личным составом.

Читайте также:
Россияне могут начать наступление на нескольких направлениях с улучшением погоды — Кирби

Кроме того, в городских условиях войска РФ применяют долговременные артиллерийские обстрелы для огневого воздействия на объект атаки. Непосредственно объект атаки штурмует группа численностью до 10 человек со стрелковым оружием. Боевая техника применяется крайне редко. Наступление проходит в 3−4 волны. Потери штурмовой группы оперативно пополняются эвакуационной группой из распределительных пунктов.

«Командиры штурмовых групп используют смартфоны со специальным программным обеспечением Alpine Quest GPS, в которой нанесены координаты позиций наших огневых средств, объекты атаки, маршруты выдвижения к ним, а также задачи соседних подразделений», — сообщил Сырский.

Ранее Сырский рассказал о значении удержания Бахмута для обороны Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Александр Сырский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X