Сырский рассказал, как изменилась тактика армии РФ 25 апреля, 14:07 Командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский (Фото:t.me/osirskiy)

Командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, как изменилась тактика российских оккупационных войск на фронте в Украине.



В интервью Интерфакс-Украина он сообщил, что российские оккупанты анализируют результаты своих действий, делают определенные выводы и совершенствуют тактику применения войск.

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По словам Сырского, в частности, в каждой бригаде (полку) на основе мотострелковых рот, усиленных танками, огнеметными, минометными и противотанковыми подразделениями сформированы отдельные штурмовые отряды Шторм, предназначенные для восстановления утраченных позиций.

«Для создания благоприятных условий для ведения штурмовых действий противник активно применяет танковые и артиллерийские подразделения (в т.ч. из закрытых огневых позиций), наносит мощное огневое поражение нашим войскам, разрушает позиции после чего переходят в атаку штурмовые подразделения», — сказал он.

Генерал добавил, что в ходе штурмовых действий обязательно применяются БпЛА, благодаря чему вражеские войска осуществляют корректировку огня артиллерии, а командир группы имеет возможность эффективно управлять подчиненным личным составом.

Кроме того, в городских условиях войска РФ применяют долговременные артиллерийские обстрелы для огневого воздействия на объект атаки. Непосредственно объект атаки штурмует группа численностью до 10 человек со стрелковым оружием. Боевая техника применяется крайне редко. Наступление проходит в 3−4 волны. Потери штурмовой группы оперативно пополняются эвакуационной группой из распределительных пунктов.

«Командиры штурмовых групп используют смартфоны со специальным программным обеспечением Alpine Quest GPS, в которой нанесены координаты позиций наших огневых средств, объекты атаки, маршруты выдвижения к ним, а также задачи соседних подразделений», — сообщил Сырский.

Ранее Сырский рассказал о значении удержания Бахмута для обороны Украины.