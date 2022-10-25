Командующий Сухопутными войсками рассказал о стратегии Украины при освобождении Харьковской области 25 октября, 11:46 Стратегия ВСУ заключалась в достижении целей с минимальными потерями, отметил Сырский (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский рассказал, что стратегия Украины при освобождении Харьковской области заключалась в том, чтобы избежать полномасштабных лобовых столкновений, где перевес в артиллерии был у РФ.



В интервью ABC News он заявил, что вместо этого украинские силы снижали огневую мощь России, нанося удары по узлам снабжения и проводя постоянные мобильные атаки.

Сырский отметил, что Украина пыталась достигать поставленных целей с минимальными потерями.

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«Мы достигаем этого, надежно поражая огневую мощь противника, его артиллерию, избегая лобовых ударов, делая упор на рейды и маневры, атакуя с флангов и с тыла. Мы создаем условия, при которых мы можем заставить противника нервничать, начать нести потери и покидать свои позиции», — подчеркнул генерал.

Успешное контрнаступление на северо-востоке под руководством Сырского было воспринято военными экспертами как мастерский ход, который войдет в историю войн, отмечает телеканал.

20 октября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области с начала осени ВСУ освободили 544 населенных пункта. Под оккупацией, по его данным, остаются еще 32 — 1,8% территории региона.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что на сегодняшний день Харьковская область почти полностью освобождена, но из-за близости границы РФ регионе постоянно сохраняется угроза нового наступления агрессора.