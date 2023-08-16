«Вскоре враг будет разбит». Сырский встретился с командирами, которые держат оборону на Купянском направлении 16 августа, 17:30 Сырский с командирами, которые держат оборону Купянского направления (Фото:Military Media Center/Telegram)

В среду, 16 августа, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский встретился с командирами, которые держат оборону на подступах к Купянску, и заявил о принятии ряда важных решений. Он подчеркнул, что враг будет разбит.

Об этом сообщил Military Media Center, цитируя Сырского в Telegram.

По его словам, оккупанты с помощью штурмовых отрядов пытаются прорвать оборону украинских военных, чтобы заблокировать их и взять Купянск.

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«По результатам работы с командирами на этом направлении, был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны», — подчеркнул Сырский.

Он отметил, что враг на Лиманском направлении осуществляет перегруппировку и заменяет части, которые потеряли боеспособность из-за потерь, и не покидает планов о новых наступательных действий.

Сырский отметил, что задача Сил обороны Украины заключается в том, чтобы воспользоваться этой ситуацией у противника и существенно улучшить свое положение.

В то же время Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении ситуация сложная, однако контролируемая. Россияне контратакуют, осуществляют минирование, интенсивно обстреливают и применяют авиацию против войск ВСУ. Однако, несмотря на все сложности, украинские защитники постепенно продвигаются вперед.

Командующий рассказал, что с командирами бригад, которые воюют на Бахмутском направлении, он поднял вопрос повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения врага и ряд других мероприятий, которые помогут одержать победу над оккупантами.

«Уверен, что вскоре враг будет разбит, а наши Флаги снова замаячат на наших границах!» — подчеркнул командующий сухопутными войсками.

16 августа заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что наступление россиян на Купянском направлении не имеет стратегического военного характера.

В то же время Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении оккупанты безуспешно вели наступательные действия под Ольшанами и Петропавловкой Харьковской области.

15 августа спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские силы перебрасывают резервы под Купянск, чтобы исключить движение российских оккупантов.

12 августа он сообщал, что районе Купянска российские оккупанты не смогли достичь успеха даже на тактическом уровне.