Сырский обсудил «оперативные решения» с командирами на Купянском направлении 8 августа, 22:08 Сырский с командирами (Фото:Александр Сырский/Телеграм)

Во вторник, 8 августа, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский приехал на позиции Сил обороны Украины на Купянском направлении и встретился с командирами.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

«Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении. Вместе принимаем все необходимые оперативные решения», — отметил командующий.



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Сырский отметил, что роль командиров в обороне государства является выдающейся. Поскольку они принимают решения, которые полностью соответствуют ситуации на месте.



«От их стойкости и действий зависит не только успех операции, но и сохранение жизни наших бойцов», — подчеркнул он.



Командующий Сухопутных войск ВСУ поблагодарил боевых командиров за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

7 августа спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что оккупанты хотели бы провраться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили обстановку на фронте.

По словам Залужного, ВСУ шаг за шагом создают условия для продвижения вперед