Наградил лучших бойцов. Сырский встретился с украинскими военными, которые выполняют задачи на передовой — видео

30 августа, 12:02
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Александр Сырский (Фото:t.me/osirskiy)

Александр Сырский (Фото:t.me/osirskiy)

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил украинских военных, которые выполняют задачи на переднем крае.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Сырского в среду, 30 августа.

По его словам, речь идет о 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде, 3 отдельной штурмовой бригаде, 5 отдельной штурмовой бригаде, бригаде Лють, 68 отдельной егерской бригаде.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsNV/status/1696813630702899444?s=20
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Сырский заявил, что вместе с командирами спланировали дальнейшие действия, обсудили решение проблемных вопросов. Также командующий наградил лучших бойцов.

«Горжусь тем, что выпала честь командовать такими героями, уверен в нашей победе. Спасибо за службу каждому. Будем и в дальнейшем безжалостно уничтожать врага и возвращать наши земли», — добавил он.

Александр Сырский заявлял, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских окупантов на Купянско-Лиманском направлении. На Бахмутском — постепенно продвигаются вперед.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Александр Сырский Война России против Украины

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