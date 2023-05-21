«Оборона города не теряет смысла». Сырский посетил позиции украинских военных под Бахмутом — видео 21 мая, 22:30 Александр Сырский (Фото:Media Military Center/Telegram)

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских военных под Бахмутом и совместно с командирами спланировал дальнейшие действия оборонительной операции города.

Об этом Сырский написал в своем Telegram.

«Бахмутское направление. Посетил наших воинов и командиров на передовой. Поблагодарил и отметил воинов 3 ошбр, 5 ошбр, 30 ОМБр, 56 омпбр, 93 омбр, которые ежедневно уничтожают врага. Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута», — отметил Сырский.

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Он подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ сейчас контролируют окраины города, значение его обороны не теряет своего смысла.

«В дальнейшем это даст нам возможность входа в город, когда произойдет изменение оперативной обстановки на фронте. Во время работы, совместно с командирами детально спланировали наши действия и дальнейшую стратегию. Оборонительная операция продолжается», — добавил командующий Сухопутных войск.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут Донецкой области полностью не захвачен оккупантами, украинские военные находятся в городе и «выполняют там задачи».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.