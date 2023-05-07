Сырский посетил позиции украинских подразделений на передовой и наградил лучших пехотинцев — фото
Александр Сырский на передовой (Фото:Сухопутные войска Украины/Telegram)
Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил позиции украинских частей и подразделений на передовой.
Об этом сообщили в Telegram Сухопутные войска ВС Украины.
Сырский пообщался с военными, ознакомился с проблемными вопросами подразделений и дал рекомендации по повышению обороноспособности украинских войск на фронте.
Также командующий Восточной группировкой вручил награды лучшим пехотинцам и поздравил их с профессиональным праздником.
«Пехота — основа нашей армии! Пока наши пехотинцы не займут позиции врага, до тех пор они не считаются занятыми», - отметил генерал-полковник.
Сырский побывал на передовой