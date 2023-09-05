Сырский посетил части десантно-штурмовых войск и штурмовой пехоты — видео 5 сентября, 08:32 Сырский посетил части десантно-штурмовых войск (Фото:https://t.me/osirskiy)

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил части десантно-штурмовых войск и штурмовой пехоты.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Сырского во вторник, 5 сентября.

Командующий обсудил с командирами текущую ситуацию на фронте. Спланировали дальнейшие действия, приняли важные решения.

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Также Сырский наградил военных, поблагодарил за образцовое выполнение задач.

«Все мужественные, все сильные. Идем вперед, уничтожаем врагов и их технику, возвращаем под контроль нашу землю», — заявил он.

30 августа сообщалось, что командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил украинских военных, которые выполняют задачи на переднем крае.

Сырский заявлял, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских окупантов на Купянско-Лиманском направлении. На Бахмутском — постепенно продвигаются вперед.

