Сырский посетил части десантно-штурмовых войск и штурмовой пехоты — видео

5 сентября, 08:32
Поделиться:
Сырский посетил части десантно-штурмовых войск (Фото:https://t.me/osirskiy)

Сырский посетил части десантно-штурмовых войск (Фото:https://t.me/osirskiy)

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил части десантно-штурмовых войск и штурмовой пехоты.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Сырского во вторник, 5 сентября.

Командующий обсудил с командирами текущую ситуацию на фронте. Спланировали дальнейшие действия, приняли важные решения.

Видео дня

Читайте также:
Россияне врут всегда. Что скрывает самая «прозрачная» война в истории человечества — интервью с OSINT-аналитиком Якубом Яновским

Также Сырский наградил военных, поблагодарил за образцовое выполнение задач.

«Все мужественные, все сильные. Идем вперед, уничтожаем врагов и их технику, возвращаем под контроль нашу землю», — заявил он.

30 августа сообщалось, что командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил украинских военных, которые выполняют задачи на переднем крае.

Сырский заявлял, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских окупантов на Купянско-Лиманском направлении. На Бахмутском — постепенно продвигаются вперед.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Александр Сырский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X