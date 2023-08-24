Сырский приехал к бойцам под Лиманом и Соледаром 24 августа, 10:12 Александр Сырский (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил украинских военных оперативно-тактических групп Лиман и Соледар.



Об этом он сообщил в четверг, 24 августа.

По словам Сырского, вместе с командирами бригад и ОТГ он отработал актуальные задачи, скорректировал сроки и порядок их выполнения.

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«Главная цель — изучение оперативной ситуации непосредственно в районах ведения боевых действий, изучение проблемных вопросов, чтобы принимать соответствующие меры по их решению», — подчеркнул генерал.

Также Сырский встретился с бойцами, которые отличились в боях с оккупантами, и поздравил их с Днем Независимости Украины.

По данным Генштаба, Силы обороны продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В частности, они имели успех в районе Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

Украинские власти отвергает сообщения и прогнозы западной прессы о якобы «тупике» и «неправильной тактике» контрнаступления. 23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны движутся понемногу, но направление правильное.

22 августа в Минобороны Украины заявили, что бойцы зашли в Роботино Запорожской области, а на следующий день установили там сине-желтый флаг.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.