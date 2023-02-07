Генерал Сырский посетил военных под Бахмутом и Лиманом. Посоветовал, как улучшить ситуацию 7 февраля, 10:35 Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский посетил подразделения на востоке Украины, где украинские военные держат оборону на самых тяжелых направлениях.



Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Россияне пытаются наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях и хотят продавить оборону Украины, но несут большие потери.

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«На подступах к Бахмуту наши военные проявляют большую выдержку и профессионализм, что сковывает действия противника и приносит огромные потери для российских оккупантов в человеческой силе. Благодаря профессиональным действиям наших защитников российские захватчики не могут прорвать оборону Бахмута», — рассказали в Сухопутных войсках.



Сырский поговорил с командирами подразделений, ознакомился с оперативной ситуацией, особенностями действий войск РФ на определенных направлениях и дал рекомендации, как улучшить оперативную ситуацию так, чтобы враг понес как можно больше потерь. Также он наградил бойцов за мужество, храбрость и находчивость, проявленные во время боев с российскими оккупантами.

Накануне Сырский говорил, что битва за Бахмут продолжается: ВСУ используют все возможности, чтобы уничтожить лучшие подразделения войск РФ. Президент Владимир Зеленский заявлял, что оккупанты пытаются окружить город, но уверял: Бахмут никто не будет сдавать.