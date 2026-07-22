«Буду служить Украине до победы». Сырский подвел итоги работы на посту главнокомандующего ВСУ

Александр Сырский объявил о своей отставке с должности главнокомандующего ВСУ 22 июля 2026 года (Фото: Александр Сырский / Telegram)

Александр Сырский в среду, 22 июля, заявил, что покидает пост главнокомандующего ВСУ, который занимал почти 2,5 года, и подвел итоги своей работы в армии. Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня я покидаю пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины… Я говорил это раньше и повторяю сегодня: моя работа — война. Должности меняются, а этот принцип — нет. В каком бы статусе я ни находился, я буду служить Украине до победы», — написал Сырский.

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Он перечислил свои достижения с февраля 2022 года, начиная с обороны Киева и Харькова. Затем последовало наступление в Харьковской области, когда за считанные недели Силы обороны освободили Балаклею, Изюм и Купянск.

В феврале 2024 года, когда Сырский стал главнокомандующим армией, продолжалась оборона Авдеевки. Он вспоминал, что одним из первых его решений стал приказ о выводе ВСУ из города. После этого Силы обороны остановили наступление РФ в Харьковской и Сумской областях и провели Курскую операцию.

Сырский также упомянул создание Сил беспилотных систем, перевод армии на корпусную систему, реформы в сфере противовоздушной обороны, операции в Черном море, уничтожение теневого флота РФ, а также наступательные операции в Донецкой области.

«И о главном — в каком состоянии я передаю поле боя. В этом году под моим командованием было освобождено 700 квадратных километров нашей земли. Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает», — отметил Сырский.

Он добавил, что величайшая ответственность для офицера — это командование войсками во время войны. Сырский отметил, что «видел эту войну» с первого дня в 2014 году, жил фронтом и знает «цену каждого освобожденного километра украинской земли».

Президент назначил генерала Сырского главнокомандующим ВСУ 8 февраля 2024 года — после увольнения Валерия Залужного. До этого Сырский был командующим Сухопутными войсками и возглавлял оперативно-стратегическую группировку войск Хортица.

Вечером 21 июля 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Сырский покидает должность, а новым главнокомандующим станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

Увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».