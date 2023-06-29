Сырский показал, как на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили российский миномет Василек и склад БК — видео

29 июня, 11:34
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ВСУ уничтожили миномет Василек и склад БК (Фото:t.me/osirskiy)

ВСУ уничтожили миномет Василек и склад БК (Фото:t.me/osirskiy)

В четверг, 29 июня командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал, как на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили миномет Василек и склад БК.

Сырский опубликовал в своем Telegram видео, как работают 45 ОАБр и 57 ОМПБр.

В результате их действий на Бахмутском направлении был уничтожен миномет Василек и склад БК.

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«Есть продвижение вперед под Бахмутом и оно продолжается. Двигаемся», — говорится в сообщении.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских окупантов, сбит один вражеский самолет. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 227 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Александр Сырский Война России против Украины

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