Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов под Клещеевкой и заявил о продвижении Сил обороны Украины вперед 13 сентября, 12:57 ВСУ ударили по оккупантам (Фото:https://t.me/osirskiy)

В среду, 13 сентября, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как под Клещеевкой на Бахмутском направлении аэроразведчики 22-й ОМБр корректировали огонь артиллерии дружественных подразделений по группе пехоты противника.

На видео, опубликованном в Telegram Сырского, видно, как после точных ударов ВСУ оккупанты начинают убегать и падают.

По словам Сырского, один россиянин был уничтожен выстрелом из гранатомета.

Видео дня

Командующий добавил, что работа продолжается, Силы обороны имеют продвижение.

12 сентября командир роты ударных БпАК 92-й ОМБР Юрий Федоренко заявлял, что ВСУ имеют успех в селе Андреевка вблизи Бахмута, а также военный призвал ждать официальной информации по селу Клищеевка.

«Единственное скажу, что, как непосредственный участник этих боев: у нас успехи есть», — сказал Федоренко.