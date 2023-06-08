Собирал конденсат, чтобы попить. Принудительно мобилизованный оккупантами ГСЧСник попал в плен и рассказал о ситуации в армии РФ — видео 8 июня, 09:12 Сергей Вердеш (Фото:t.me/osirskiy)

В четверг, 8 июня командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал видео, на котором принудительно мобилизованный врагом ГСЧСник из Горловки, и который попал в плен, рассказывает о том, как россияне собирают человеческий ресурс на войну.

Видео опубликовано в Telegram-канале Сырского.

«Вызвал начальник к себе и сказал уволиться по собственному желанию, выдали повестку, после чего был задержан в комендантский час и отправлен в часть 5 декабря 2022 года», — говорит мужчина на видео.



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Сырский заявил, что на видео Вердеш Сергей Сергеевич, 13.01.1991 года, который «служил» в 269 стрелковом батальоне.

Вердеш рассказал, что у россиян не хватает оружия, воды. Они ежемесячно сбрасывались на «нужды роты» старшине, но он не знает, куда эти деньги шли. Мужчина говорит, что он собирал конденсат в блиндаже, чтобы попить.

Был брошен на усиление во время штурма ВСУ на Бахмутском направлении. После того, как его «товарищи» сбежали, пробовал отойти и подорвался на собственной мине. Пролежал с пяти утра до четырех вечера, пока не попал в плен.

Он рассказывает об оказанной ему помощи в плену, как к нему относились украинские воины.



Александр Сырский заявлял, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают двигаться вперед на флангах. Россияне теряют позиции.