«Сломали россиянам зубы». Сырский показал, как ВСУ уничтожили три БМП оккупантов и нанесли врагу большие потери — видео 22 мая, 10:54 ВСУ уничтожили три БМП оккупантов (Фото:t.me/osirskiy)

Три БМП российских оккупантов были уничтожены, одна — повреждена, а у пехоты врага — большие потери, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в понедельник, 22 мая.

Сырский обратил внимание на работу 10-й ОГШБр.

«Враг пытался атаковать позицию Сил обороны с помощью 4 БМП и большого количества пехоты с поддержкой артиллерии. Наши воины сломали россиянам зубы», — написал он в Telegram.

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По его словам, в результате три БМП были уничтожены, одна — повреждена, а у пехоты врага — большие потери.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 720 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 204 тысячам военных.