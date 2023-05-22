«Сломали россиянам зубы». Сырский показал, как ВСУ уничтожили три БМП оккупантов и нанесли врагу большие потери — видео
ВСУ уничтожили три БМП оккупантов (Фото:t.me/osirskiy)
Три БМП российских оккупантов были уничтожены, одна — повреждена, а у пехоты врага — большие потери, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в понедельник, 22 мая.
Сырский обратил внимание на работу 10-й ОГШБр.
«Враг пытался атаковать позицию Сил обороны с помощью 4 БМП и большого количества пехоты с поддержкой артиллерии. Наши воины сломали россиянам зубы», — написал он в Telegram.
По его словам, в результате три БМП были уничтожены, одна — повреждена, а у пехоты врага — большие потери.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 720 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 204 тысячам военных.