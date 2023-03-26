Непрерывно наносят россиянам значительные потери. Сырский показал работу украинской авиации на востоке — видео 26 марта, 10:17 Работа украинской авиации на востоке (Фото:Скрин видео/Александр Сырский/Telegram)

Генерал-полковник Александр Сырский опубликовал видео, на котором показана боевая работа летчиков 16-й и 18-й бригад по войскам противника на восточном направлении.

Сырский отметил, что Россия с первых дней полномасштабной войны намеревалась уничтожить украинскую авиацию. Однако враг не смог осуществить свои планы.

"Пилоты ВСУ своей работой поддерживают сухопутные войска, которые держат фронт на востоке", - говорится в сообщении.

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17 марта правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей. Страна передаст 13 истребителей МиГ-29, а также два зенитно-ракетных комплекса Куб и систему управления к ним, запчасти и ракеты.

23 марта стало известно, что Словакия передала Украине первые четыре истребителя.



В Воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к особым изменениям на фронте. Там подчеркивают, что Украине нужны западные современные боевые самолеты.