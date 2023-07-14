Точный удар. Сырский показал, как ВСУ уничтожили большую группу окупантов, которые собирались идти на штурм — видео

14 июля, 11:40
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Удар по оккупантам (Фото:https://t.me/osirskiy)

Удар по оккупантам (Фото:https://t.me/osirskiy)

На Бахмутском направлении большая группа оккупантов собиралась утром идти на штурм, но их обнаружили украинские военные, сообщил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в пятницу, 14 июля.

В сообщении Сырского в Telegram говорится, что аэроразведчики 30 ОМБр еще ночью обнаружили россиян и скорректировали огонь артиллерии 225 отдельного батальона.

Точными ударами были уничтожены боеприпасы оккупантов, часть пехоты погибла, а некоторые россияне разбежались.

Видео дня

Сырский опубликовал видео аэроразведчиков Ragnar и Дембель.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1679766194755190791?s=20

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 236 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Война России против Украины

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