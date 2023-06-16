Сырский показал, как украинские защитники уничтожают российскую технику на Бахмутском направлении — видео 16 июня, 10:25 Украинские защитники уничтожают российскую технику (Фото:t.me/osirskiy)

В пятницу, 16 июня командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал, как украинские защитники уничтожают российскую технику на Бахмутском направлении.

В Telegram Сырского опубликовано видео, на котором видно как артиллерия 28 ОМБр на Бахмутском направлении уничтожает две единицы вражеской техники.

«Враг стабильно теряет технику под Бахмутом, наши воины выбивают россиян с позиций», — добавил он.

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В Генштабе ВСУ заявляли, что Силы обороны продолжают проводить оборонительные и наступательные операции, подразделения имеют частичный успех.

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на три километра.