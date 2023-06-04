Сырский показал, как ВСУ работают над уничтожением российской артиллерийской системы — видео

4 июня, 13:01
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Украинские защитники работают над уничтожением российской артиллерийской системы (Фото:t.me/osirskiy)

Украинские защитники работают над уничтожением российской артиллерийской системы (Фото:t.me/osirskiy)

В воскресенье, 4 июня командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал, как ВСУ работают над уничтожением российской артиллерийской системы.

В частности, речь идет об артиллерийской системе 2А65 Мста-Б.

«26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича работает над уничтожением российской артиллерийской системы 2А65 «Мста-Б», — написал он в Telegram.

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https://twitter.com/tweetsnv/status/1665295169862737922?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов.

В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 210 тысячам военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Александр Сырский Война России против Украины

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