Минимум восемь 200-х. Сырский показал удар ВСУ по россиянам из HIMARS — видео 22 июня, 09:46 Удар по россиянам из HIMARS (Фото:t.me/osirskiy)

В четверг, 22 июня, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал удар по россиянам из HIMARS.

«По россиянам работает HIMARS. Минимум восемь 200-х врагов», — написал он в Telegram и опубликовал видео.

На видео видно, как ВСУ бьют по технике и живой силе врага после чего поднимается черный дым.



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«Замечательная работа „Рыбака“. Силы обороны уничтожают технику россиян на Бахмутском направлении», — добавил Сырский.

Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 222 тысячи военных.