«Двигаемся вперед». Сырский показал видео, как ВСУ разбили оккупантов, которые пытались контратаковать

11 июля, 13:58
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ВСУ профессионально разбили врага (Фото:t.me/osirskiy)

ВСУ профессионально разбили врага (Фото:t.me/osirskiy)

На Берховском направлении российские оккупанты подтянули резервы и предприняли попытку контратаки, однако ВСУ профессионально разбили врага.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский во вторник, 11 июля в Telegram.

Командующий показал видео, на котором запечатлены наступательные действия 225 отдельного штурмового батальона на Берховском направлении.

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По его словам, россияне подтянули резервы и предприняли попытку контратаки. Но наши воины профессионально разбили врага и заняли позиции.

«Двигаемся вперед», — добавил он.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 235 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Александр Сырский Война России против Украины

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