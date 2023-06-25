ВСУ под Бахмутом призвали оккупантов возвращаться домой — видео

25 июня, 01:27
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Украинские военные ведут бои против российских оккупантов вблизи Бахмута (Фото:3rd Assault Brigade/Ukrainian Armed Forces Press Service/Handout via REUTERS)

Украинские военные ведут бои против российских оккупантов вблизи Бахмута (Фото:3rd Assault Brigade/Ukrainian Armed Forces Press Service/Handout via REUTERS)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские военные под Бахмутом призвали оккупантов возвращаться домой.

«Сегодня наши воины на Бахмутском направлении посоветовали россиянам возвращаться домой, чтобы не повторить «подвиги» врагов из «вагнера», которые лежат в земле", - заявил Сырский

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24 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что защитники Украины из Восточной группировки войск начали наступление на нескольких направлениях, везде есть продвижение вперед.

По словам Маляр, речь идет о направлениях Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки, Курдюмовки.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Война в Украине Бахмут Александр Сырский Война России против Украины

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