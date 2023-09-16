Сырский показал, как ВСУ освобождали Андреевку — видео боя от первого лица
3-я штурмовая бригада показала, как освобождала Андреевку (Фото:Скриншот из видео Сырский / Telegram)
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские защитники освобождали село Андреевка Донецкой области, что вблизи Бахмута.
Сырский опубликовал видео бойцов 3-й штурмовой бригады, на котором они зафиксировали, как ведут бои в районе Андреевки.
«Замечательная работа наших воинов. Выполнение задач на Бахмутском направлении продолжается, армия движется вперед», — написал Сырский.
15 сентября Генштаб ВСУ официально подтвердил, что украинские Силы обороны освободили Андреевку от оккупантов и закрепляются на достигнутых рубежах.