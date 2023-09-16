Сырский показал, как ВСУ освобождали Андреевку — видео боя от первого лица

16 сентября, 17:35
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3-я штурмовая бригада показала, как освобождала Андреевку (Фото:Скриншот из видео Сырский / Telegram)

3-я штурмовая бригада показала, как освобождала Андреевку (Фото:Скриншот из видео Сырский / Telegram)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские защитники освобождали село Андреевка Донецкой области, что вблизи Бахмута.

Сырский опубликовал видео бойцов 3-й штурмовой бригады, на котором они зафиксировали, как ведут бои в районе Андреевки.

«Замечательная работа наших воинов. Выполнение задач на Бахмутском направлении продолжается, армия движется вперед», — написал Сырский.

Видео дня

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15 сентября Генштаб ВСУ официально подтвердил, что украинские Силы обороны освободили Андреевку от оккупантов и закрепляются на достигнутых рубежах.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Бахмут Александр Сырский Война России против Украины

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