Оккупанты позорно сбежали. Россияне готовились атаковать позиции ВСУ, но их остановили украинские артиллеристы из САУ Krab — видео 24 июля, 09:40 Украинские артиллеристы остановили россиян, которые готовились атаковать (Фото:https://t.me/osirskiy)

На Бахмутском направлении российские оккупанты готовились атаковать украинские позиции, но еще на подходе их обнаружили аэроразведчики 30 отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram.

По его словам, штурмовая группа оккупантов под покровом ночи готовилась атаковать украинские позиции вдоль важной трассы Е40.

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«Но еще на подходе их обнаружили аэроразведчики 30 ОМБр и скорректировали огонь САУ Krab 26 АБр», — написал Сырский.

После серии точных артиллерийских ударов разбитые враги оставили своих «200» и позорно сбежали.

Сырский опубликовал видео аэроразведчика 30 ОМБр Ragnar.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 242 тысячи военных.