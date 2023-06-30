«Цель поражена». Сырский показал как ВСУ изящно уничтожают россиян — видео

30 июня, 12:12
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22 ОМБр изящно уничтожает россиян (Фото:t.me/osirskiy)

22 ОМБр изящно уничтожает россиян (Фото:t.me/osirskiy)

В пятницу, 30 июня командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал как ВСУ изящно уничтожают россиян.

Командующий на своей странице в Telegram показал, как работает 22 ОМБр.

«Совместная работа аэроразведки и артиллерии позволила изящно уничтожить россиян. Замечательная работа», — говорится в сообщении.

Видео дня

На видео видно как российские оккупанты накапливают БК, а затем по ним бьют ВСУ.

«Цель поражена», — говорится в видео.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1674701339710947329

По данным Генштаба ВСУ, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 227 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Александр Сырский Война России против Украины

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