Уничтожил с 420 метров. Сырский показал ювелирную работу украинского снайпера на Бахмутском направлении — видео

23 июня, 11:00
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Сырский показал, как украинский снайпер уничтожает врага (Фото:t.me/osirskiy)

Сырский показал, как украинский снайпер уничтожает врага (Фото:t.me/osirskiy)

В пятницу, 23 июня, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал ювелирную работу украинского снайпера на Бахмутском направлении.

«Бахмутское направление. Ювелирная работа снайпера с позывным „Даня“ из группы „Призрак“ Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого», — говорится в сообщении Сырского в Telegram.

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Командующий также опубликовал видео работы снайпера.

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По словам Сырского, защитник уничтожил россиянина с 420 метров.

«Воины работают 24/7, — добавил он.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 223 тысячи военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Снайперы Александр Сырский Война России против Украины

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