Удачная охота на Бахмутском направлении. Бойцы Альфы и 30-й бригады филигранно уничтожают технику оккупантов FPV-дронами — видео

18 августа, 23:29
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Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский обнародовал кадры работы FPV-дронов на Бахмутском направлении (Фото:скриншот из видео osirskiy/Telegram)

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский обнародовал кадры работы FPV-дронов на Бахмутском направлении (Фото:скриншот из видео osirskiy/Telegram)

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский обнародовал кадры совместной работы группы аэроразведчиков из 30-й бригады и бойцов ЦСО СБУ на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео командующий разместил в своем Telegram-канале.

Совместная боевая работа по уничтожению вражеской техники продолжалась около шести часов.

За это время, FPV-дроны спецназовцев СБУ при корректировке аэроразведчиками 30-й бригады поразили пять единиц вражеской техники:

  • две пушки Д-20;
  • одну Д-30;
  • ЗРК «Стрела»;
  • автомобиль КамАЗ.

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В понедельник, 14 августа, в Украине объявили большой сбор на закупку 10 тысяч FPV-дронов для ВСУ. За трое суток украинцы собрали 235 миллионов гривен.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Бахмут Дроны Александр Сырский Война России против Украины

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