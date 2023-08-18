Удачная охота на Бахмутском направлении. Бойцы Альфы и 30-й бригады филигранно уничтожают технику оккупантов FPV-дронами — видео
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский обнародовал кадры работы FPV-дронов на Бахмутском направлении (Фото:скриншот из видео osirskiy/Telegram)
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский обнародовал кадры совместной работы группы аэроразведчиков из 30-й бригады и бойцов ЦСО СБУ на Бахмутском направлении.
Соответствующее видео командующий разместил в своем Telegram-канале.
Совместная боевая работа по уничтожению вражеской техники продолжалась около шести часов.
За это время, FPV-дроны спецназовцев СБУ при корректировке аэроразведчиками 30-й бригады поразили пять единиц вражеской техники:
- две пушки Д-20;
- одну Д-30;
- ЗРК «Стрела»;
- автомобиль КамАЗ.
В понедельник, 14 августа, в Украине объявили большой сбор на закупку 10 тысяч FPV-дронов для ВСУ. За трое суток украинцы собрали 235 миллионов гривен.