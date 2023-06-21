Дистанция — 380 метров. Сырский показал, как группа снайперов уничтожает российских оккупантов — видео

21 июня, 10:28
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Украинские снайперы уничтожают российских оккупантов (Фото:t.me/osirskiy)

Украинские снайперы уничтожают российских оккупантов (Фото:t.me/osirskiy)

В среду, 21 июня командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал, как группа снайперов уничтожает российских оккупантов.

«Бахмутское направление. Ночь. Работает группа снайперов „Призрак“ ОПБр», — говорится в его сообщении в Telegram.

По его словам, состоялась удачная ликвидация российской живой силы с дистанции 380 метров.

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На видео видно, как украинские защитники целятся по оккупантам.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1671414056375271425?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

По данным Генштаба ВСУ, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 222 тысячи военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Бахмут Александр Сырский Война России против Украины

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