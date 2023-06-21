Дистанция — 380 метров. Сырский показал, как группа снайперов уничтожает российских оккупантов — видео
Украинские снайперы уничтожают российских оккупантов (Фото:t.me/osirskiy)
В среду, 21 июня командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал, как группа снайперов уничтожает российских оккупантов.
«Бахмутское направление. Ночь. Работает группа снайперов „Призрак“ ОПБр», — говорится в его сообщении в Telegram.
По его словам, состоялась удачная ликвидация российской живой силы с дистанции 380 метров.
На видео видно, как украинские защитники целятся по оккупантам.
По данным Генштаба ВСУ, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 222 тысячи военных.