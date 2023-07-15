Сырский показал, как украинские военные уничтожают танки оккупантов FPV-дронами — видео 15 июля, 09:32 Александр Сырский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинские военные с помощью дронов-камикадзе FPV уничтожили два танка россиян — Т-80 и Т-90М Прорыв.

Соответствующие кадры уничтожения вражеской техники обнародовал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram.

«Работает группа Асгард, подразделение Глаза, 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ на FPV-камикадзе. Во взаимодействии с 3-й ОШБр было уничтожено 2 танка россиян: Т-80 и Т-90М Прорыв, — говорится в сообщении.

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