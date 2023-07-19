«Танк сгорел. Хорошая работа». Сырский показал, как под Бахмутом ВСУ расстреляли российскую бронетехнику — видео
Горит российская техника (Фото:t.me/osirskiy)
Под Бахмутом украинские военные поразили российский танк, а также попали в БРЭМку, которая приехала его вытаскивать.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в среду, 19 июля.
Сырский опубликовал видео как работает 77-я отдельная десантно-штурмовая бригада.
«Оккупанты под Бахмутом бросают свою технику на расстрел нашей артиллерии», — говорится в его сообщении в Telegram.
По его словам, был поражен танк, БРЭМка приехала его вытаскивать, но по ней также попали.
«Танк сгорел. Хорошая работа», — сказал он.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 239 тысяч военных.