«Танк сгорел. Хорошая работа». Сырский показал, как под Бахмутом ВСУ расстреляли российскую бронетехнику — видео 19 июля, 11:38 Горит российская техника (Фото:t.me/osirskiy)

Под Бахмутом украинские военные поразили российский танк, а также попали в БРЭМку, которая приехала его вытаскивать.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в среду, 19 июля.

Сырский опубликовал видео как работает 77-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

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«Оккупанты под Бахмутом бросают свою технику на расстрел нашей артиллерии», — говорится в его сообщении в Telegram.

По его словам, был поражен танк, БРЭМка приехала его вытаскивать, но по ней также попали.

«Танк сгорел. Хорошая работа», — сказал он.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 239 тысяч военных.