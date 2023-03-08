Делаем все, чтобы у врага был цуцванг. Сырский показал, как награждал украинских военных в Бахмуте — видео 8 марта, 14:02 Сырский в очередной раз посетил Бахмут (Фото:t.me/osirskiy)

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в Бахмуте наградил украинских военных.

Об этом говорится в сообщении Сырского в Telegram в среду, 8 марта.

«Героям Слава — это вам слава, потому что нет точки, которая горячее, чем здесь, возле Бахмута», — сказал он.

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По словам Сырского, все заинтересованы в том, чтобы «дать пинка» врагу и гнать его к границе, или дальше.

«Цугцванг в шахматах — это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы противник оказался в такой ситуации на этой войне. Силы обороны работают», — сказал он.

В воскресенье, 5 марта, Сырский посетил части, осуществляющие оборону Бахмута и на подступах к городу. По его словам, бои достигли самого высокого уровня напряжения.

Это был его третий визит в Бахмут за последние дни.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.



28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Аналитики ISW также считают, что российские оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Бахмут и заставить украинские войска отступить, хотя обеспечили себе позиционное преимущество в определенных районах города.



Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что массового отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, а осуществляется плановая ротация.