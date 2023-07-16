Сырский показал как 54-я ОМБр уничтожает врага в районе Белогоровки

16 июля, 12:49
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54-я ОМБр уничтожает врага в районе Белогоровки (Фото:Скриншот из видео Сырский / Telegram)

54-я ОМБр уничтожает врага в районе Белогоровки (Фото:Скриншот из видео Сырский / Telegram)

В районе Белогоровки оккупанты пытались куда-то убежать, но украинские защитники из 54-й отдельной механизированной бригады помешали им.

Видео уничтожения оккупантов опубликовал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

«Район Белогоровки. Работает Ворон из 54-й ОМБр. Бежали куда-то орки. В итоге — 200 и 300», — подписал видео Сырский.

Видео дня

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Бахмут Сухопутные войска Александр Сырский Война России против Украины

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