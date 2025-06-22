«Апостол руководит удачно». Сырский заявил о продвижении ВСУ в Юнаковке Сумской области

Украинские военные за последнюю неделю продвинулись на 200−700 метров в районе Юнаковки Сумской области . Сейчас ВСУ контролируют около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области России.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Украины Александр Сырский на встрече с журналистами, пишет Интерфакс-Украина.

Сырский отметил, что российские войска пытаются создать «буферную зону» в приграничных районах Сумской области. В частности, враг активно штурмует позиции вблизи Юнаковки, а также пытается улучшить свое положение возле Андреевки и Алексеевки.

Реклама

Силы обороны восстановили контроль над Андреевкой и в целом стабилизировали ситуацию на линии Кондратовка — Юнаковка, подчеркнул главнокомандующий.

Инфографика: DeepState

«Враг ведет там наступательные действия, которые в настоящее время остановлены по рубежу Кондратьевка, Андреевка, Яблоновка, Юнаковка, и дальше эта линия выходит на государственную границу и частично переходит на территорию РФ. Ситуация там стабилизирована», — сказал Сырский.

Он также сообщил, что украинскими войсками на Сумском направлении руководит бригадный генерал Олег Апостол, который недавно занял должность командующего Десантно-штурмовых войск. По словам Сырского, Апостол «руководит достаточно удачно».

«Мы контролируем около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области РФ, и это наши упреждающие действия в ответ на возможное наступление противника», — заявил генерал.

Кроме того, главнокомандующий сообщил, что в районе Глушково сейчас задействованы около 10 тысяч российских военных.

20 июня российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что оккупанты могут захватить украинский город Сумы, но «пока он не ставил такой задачи».

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.

4 июня DeepState сообщил, что российские войска продолжают продвигаться в Сумской области благодаря большому количеству пехоты и ситуация является критической из-за вероятности российских обстрелов города Сумы FPV-дронами на оптоволокне.