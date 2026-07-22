«Наступаем после двух лет обороны». Сырский заявил, что с начала года ВСУ освободили 743 квадратных километра территорий

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в этом году под его командованием от российских захватчиков было освобождено 743 квадратных километра украинской территории.

Об этом он написал в среду, 22 июля, в своем Telegram.

«В этом году под моим командованием освобождено 743 квадратных километра нашей земли. Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает», — подчеркнул Сырский.

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Он отметил, что передает своему преемнику войско, которое «не только удерживает позиции, но и владеет инициативой, имеет налаженную структуру и подготовленный личный состав». Бывший главнокомандующий выразил надежду, что наступательные операции будут продолжаться и в дальнейшем, поскольку для этого имеются все необходимые предпосылки.

«Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа — война. Должности меняются, а этот принцип — нет. В каком бы статусе я ни находился, я буду служить Украине до Победы», — подчеркнул он.

Кроме того, Сырский отметил, что украинцы доказали свою способность эффективно воевать, опровергнув распространенные ранее утверждения об обратном. Он добавил, что будущее страны зависит от того, чтобы каждый добросовестно выполнял свою работу, как это делают украинские военные.

Увольнение Сырского и назначение Драпатого — главное

Вечером 21 июля 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает должность, а новым главнокомандующим станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

Увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

Михаил Драпатый публично поддержал Федорова, заявив, что с приходом новой команды в Министерство обороны появилась попытка изменить подходы в военной системе и решить проблемы, последствия которых ощущают на себе воины и командиры. По словам Драпатого, за последние шесть месяцев у войск появился партнер в Министерстве обороны, который не только обеспечивал потребности армии, но и требовал менять подходы, быстрее принимать решения и поддерживать тех, кто готов брать на себя ответственность.

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Президент назначил Драпатого командующим Объединенными силами в июне 2025 года. До этого он командовал Сухопутными войсками и подал рапорт об отставке после российского удара по полигону ВСУ, заявив, что чувствует личную ответственность. Он также рассказал, что пытался искоренить безнаказанность и круговую поруку в Сухопутных войсках.

«Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизни людей, — жива. Армия, где за потери никто не отвечает, — умирает изнутри», — говорил Драпатый.

Александр Сырский возглавил ВСУ в феврале 2024 года, сменив на этом посту Валерия Залужного.