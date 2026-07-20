«Я создал СБС». Сырский отверг обвинения в том, что «не хочет воевать дронами»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский опроверг заявления о том, что он «не хочет воевать дронами», и напомнил, что создал Силы беспилотных систем как отдельный род войск.

Об этом Сырский написал в колонке на сайте Мілітарний, опубликованной в понедельник, 20 июля.

По словам главнокомандующего, одним из самых странных упреков является то, что он «не хочет воевать дронами».

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Сырский подчеркнул, что именно по его инициативе были созданы Силы беспилотных систем, а также, добавил генерал, он «лично подавал» президенту кандидатуру Роберта Бровди (Мадяра) на должность командующего.

«Это было непопулярное решение, и я принял его, взяв всю ответственность на себя. Почему именно он [Бровди]? Потому что он не просто прошел путь от солдата до офицера, но и создал уникальное подразделение, а также обладает четким видением. Результат мы все видим ежедневно. Человек, который "не хочет воевать дронами", не создает первый в мире отдельный род войск беспилотных систем и не назначает его командиром человека вопреки всем традициям военной иерархии», — заявил главнокомандующий.

В то же время Сырский отметил, что существует и другая сторона вопроса, о которой он должен говорить как руководитель, ответственный за результаты на поле боя.

«Сегодня на долю дронов приходится значительная часть поражений. Это факт. Но чтобы подготовить поле боя для эффективной работы дронов, необходимы артиллерия, минометы, инженерные средства, ПВО, системы радиоэлектронной борьбы и еще десятки наименований техники и вооружения. Генеральный штаб передает министерству полный перечень того, что нужно для войны. Закупать необходимо всё, а не только то, что сейчас в тренде», — написал он.

Главнокомандующий подчеркнул, что Украина противостоит не небольшому государству, а противнику, который обладает преимуществом в ресурсах и использует различные компоненты войск — артиллерию, авиацию и пехоту.

«Я не могу за два месяца перевести миллионную армию "на дроны" и сказать: теперь воюем так. Помимо того, что это очевидная авантюра, любой эксперимент такого масштаба оплачивается нашими землями и нашими людьми», — пояснил Сырский.

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Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

Протесты с требованием отставки Александра Сырского с должности главнокомандующего и возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны проходили в Киеве и ряде других украинских городов 16, 17, 18 и 19 июля.

16 июля Владимир Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, ранее возглавлявший Центр специальных операций Альфа СБУ. Президент подтвердил конфликт Федорова с Сырским: экс-министр рассказал, что главком блокировал все его инициативы и ставил ультиматумы.

Financial Times сообщала, что Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского на фоне масштабных протестов, начавшихся после отставки Федорова. По данным издания, смена главнокомандующего рассматривается как попытка найти выход из крупнейшего кризиса военного руководства за время президентства Зеленского.

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с Сырским.

20 июля LIGA.net со ссылкой на источники в Офисе президента и правительстве сообщила, что Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в настоящее время рассматриваются несколько основных кандидатов на эту должность.

По данным издания, среди вероятных кандидатов рассматриваются командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, командир 3-го армейского корпуса Сухопутных войск Андрей Билецкий, командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол и командир корпуса Нацгвардии Хартия полковник Игорь Оболенский. Всего на замену Сырскому рассматривается 11 кандидатов.