«Можно ожидать чего угодно». Генерал Сырский оценил угрозу повторного наступления РФ на Киев

5 декабря, 14:16
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Пока нет предпосылок для повторного наступления РФ на Киев, заявил генерал Александр Сырский (Фото:Минобороны)

Пока нет предпосылок для повторного наступления РФ на Киев, заявил генерал Александр Сырский (Фото:Минобороны)

Пока нет предпосылок для повторного наступления РФ на Киев, однако от Москвы можно ожидать чего угодно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

«В одну реку не вступают, но ведь мы имеем такого врага, от него можно все что угодно ожидать. Когда началась агрессия, то противник на территории Беларуси создал мощную наступательную группировку под видом учений. В настоящее время такого нет», — отметил он.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что РФ не оставила своих планов в отношении столицы, поэтому нужно готовиться.

3 ноября Генштаб сообщал, что украинские военные делают все возможное, чтобы противостоять возможной новой попытке наступления российских оккупантов на Киев.

https://www.youtube.com/watch?v=LGYwOzVFaHI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киев Наступление Александр Сырский Война России против Украины

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