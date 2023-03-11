«Контрнаступление уже не за горами». Сырский объяснил необходимость удерживать Бахмут 11 марта, 12:50 Генерал-полковник Александр Сырский продолжает работу на фронте (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Командующий Восточной группировкой генерал-полковник Александр Сырский заявил, что оборона Бахмута необходима для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое «уже не за горами».

Как сообщили в Сухопутных войсках, Сырский продолжает работу на фронте. Вместе со своими подразделениями он находится на важнейших участках.

«Командующий постоянно держит на контроле оперативную обстановку на фронте и принимает необходимые меры по удержанию Бахмута под украинским контролем», — говорится в сообщении Сухопутных сил ВСУ.

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Украинские военные продолжают удерживать Бахмут. Как отмечается, для обороны города привлечены силы и ресурсы, которые не позволяют противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед.

Сырский подчеркивает, что оборона Бахмута необходима для начала весеннего контрнаступления.

«Настоящие герои сейчас — это защитники, которые на своих плечах держат восточный фронт и, не жалея ни себя, ни врага, наносят ему максимальные потери. Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», — отметил он.

Генерал-полковник Александр Сырский на протяжении последних дней уже несколько раз посещал части, осуществляющие оборону Бахмута.

По его словам, защитники Украины не позволили российским оккупантам взять город в оперативное окружение, но ситуация очень тяжелая, а бои достигли наивысшего уровня напряжения. Захват города, по словам Сырского, развязал бы россиянам руки для большого наступления.

Бои за Бахмут Донецкой области продолжаются с июля 2022 года. Украинские защитники продолжают удерживать город на фоне постоянных штурмов российских войск, безуспешно пытающихся окружить и захватить Бахмут.

По последним данным британской разведки, линия фронта в Бахмуте по состоянию на 11 марта проходит по реке в центре города.

На захват города российские оккупанты бросили подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России. В Минобороны оценивают ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными. Западные разведки оценивают общие потери оккупантов за время штурмов Бахмута от 20 до 30 тысяч.

28 февраля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Она подчеркнула, что удержание города является военным, а не политическим решением.



6 марта решение о продолжении и усилении обороны в Бахмуте единогласно поддержали на Ставке верховного главнокомандующего.

Украинское военное командование объясняет, что, обороняя Бахмут, ВСУ достигают следующих целей:

не дают противнику системно прорвать украинскую оборону;

наносят россиянам максимальное поражение в личном составе и технике, истощая вражеское войско.