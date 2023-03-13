Генерал Сырский о ситуации в Бахмуте: Группа Вагнера пытается прорваться в центр, ВСУ в жестоких боях наносят потери оккупантам 13 марта, 08:26 Ситуация в Бахмуте остается сложной (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Ситуация в Бахмуте остается сложной, группа Вагнера пытаются прорваться к центральным районам города, сообщил командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский.



У себя в Telegram он написал, что штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск.

«В ходе жестких боев наши защитники наносят ощутимые потери врагу. Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город», — отметил Сырский.

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Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. Украинские защитники продолжают удерживать город на фоне постоянных штурмов российских войск, которые безуспешно пытаются окружить и захватить Бахмут.

На захват города российские оккупанты бросили подготовленные подразделения ЧВК Вагнера и других регулярных частей армии России. В Минобороны оценивают ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными. Западные разведки оценивают общие потери оккупантов за время штурмов Бахмута от 20 до 30 тысяч.

28 февраля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Она подчеркнула, что содержание города является военным, а не политическим решением.



6 марта решение о продолжении и усилении обороны в Бахмуте единогласно поддержали на Ставке верховного главнокомандующего.

Украинское военное командование объясняет, что, обороняя Бахмут, ВСУ достигают следующих целей:

не дают противнику системно прорвать украинскую оборону;

наносят россиянам максимальные потери в личном составе и технике, истощая вражеские войска.