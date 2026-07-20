«Если я кого-то обидел, простите». Сырский заявил, что для него стало «неожиданностью» узнать о конфликте с Федоровым

20 июля, 20:53
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что для него стало неожиданностью узнать о конфликте с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. Он говорит, что воспринимал эти отношения как рабочие.

Об этом Сырский написал в своей колонке для издания Милитарный.

«Для меня стало неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с различными позициями. Именно так и должно быть между двумя институтами во время большой войны», — отметил генерал.

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В то же время Сырский извинился перед экс-главой Минобороны.

«Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, прошу прощения. Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном. На победе», — сказал главнокомандующий.

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По его словам, есть мысль более важная, чем любые фамилии: «Украина больше Федорова, Сырского и любого из нас».

Сырский говорит, что Украина устоит не потому, что в ней есть незаменимые люди, а потому, что в ней есть армия, институты и миллионы людей, выполняющих свою работу. Он подчеркнул, что свести эту войну к противостоянию двух персон — «величайшая услуга, которую мы можем оказать врагу».

По словам генерала, это касается не только его и Федорова.

«Я вижу, как люди делятся на „лагерь Федорова“ и „лагерь Сырского“. Как только вопрос, связанный с войной или армией, политизируется, он упрощается до лозунга. А каждый из вопросов, о которых сейчас спорят в сети — контракты, закупки, мобилизация, — гораздо сложнее любого поста о них. Решения, от которых зависят жизни людей, не принимаются с помощью лозунгов», — заявил главнокомандующий.

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Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

Начиная с 16 июля, в Киеве и других городах Украины проходят акции с требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сам Федоров во время брифинга 16 июля заявил, что Украине необходимо сменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, чтобы «победить врага асимметрично».

Он также подтвердил конфликт с главкомом, заявив, что Сырский блокировал все его инициативы и не был готов обсуждать проблемы, зато «готов плести интриги».

16 июля президент Владимир Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, возглавлявший Центр специальных операций Альфа СБУ.

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Издание Financial Times сообщило, что Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского на фоне масштабных протестов.

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Также в период с 17 по 20 июля президент встретился с командирами корпусов и другими высокопоставленными военными.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Минобороны Украины Министерство обороны Украины Александр Сырский Михаил Федоров отставка Михаила Федорова

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