«Если я кого-то обидел, простите». Сырский заявил, что для него стало «неожиданностью» узнать о конфликте с Федоровым

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что для него стало неожиданностью узнать о конфликте с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. Он говорит, что воспринимал эти отношения как рабочие.

Об этом Сырский написал в своей колонке для издания Милитарный.

«Для меня стало неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с различными позициями. Именно так и должно быть между двумя институтами во время большой войны», — отметил генерал.

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В то же время Сырский извинился перед экс-главой Минобороны.

«Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, прошу прощения. Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном. На победе», — сказал главнокомандующий.

По его словам, есть мысль более важная, чем любые фамилии: «Украина больше Федорова, Сырского и любого из нас».

Сырский говорит, что Украина устоит не потому, что в ней есть незаменимые люди, а потому, что в ней есть армия, институты и миллионы людей, выполняющих свою работу. Он подчеркнул, что свести эту войну к противостоянию двух персон — «величайшая услуга, которую мы можем оказать врагу».

По словам генерала, это касается не только его и Федорова.

«Я вижу, как люди делятся на „лагерь Федорова“ и „лагерь Сырского“. Как только вопрос, связанный с войной или армией, политизируется, он упрощается до лозунга. А каждый из вопросов, о которых сейчас спорят в сети — контракты, закупки, мобилизация, — гораздо сложнее любого поста о них. Решения, от которых зависят жизни людей, не принимаются с помощью лозунгов», — заявил главнокомандующий.

Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

Начиная с 16 июля, в Киеве и других городах Украины проходят акции с требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сам Федоров во время брифинга 16 июля заявил, что Украине необходимо сменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, чтобы «победить врага асимметрично».

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Он также подтвердил конфликт с главкомом, заявив, что Сырский блокировал все его инициативы и не был готов обсуждать проблемы, зато «готов плести интриги».

16 июля президент Владимир Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, возглавлявший Центр специальных операций Альфа СБУ.

Издание Financial Times сообщило, что Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского на фоне масштабных протестов.

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Также в период с 17 по 20 июля президент встретился с командирами корпусов и другими высокопоставленными военными.