На фоне массированных ударов РФ Сирский напомнил генералу США о критической потребности Украины в ЗРК и ракетах для ПВО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский во вторник, 13 января, заявил, что провел очередной телефонный разговор командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке генералом Кристофером Донагью.

Сырский сообщил, что проинформировал Донагью о ситуации на фронте, которая остается сложной. Несмотря на значительные потери солдат, вооружения и военной техники, страна-агрессор Россия не отказывается от наступательных действий.

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«В то же время противник прибегает к массированным ракетно-авиационным ударам по нашему тылу — целенаправленно бьет по энергетическим объектам, используя морозы как дополнительный инструмент давления и террора против гражданского населения Украины», — отметил главком ВСУ.

По его данным, в течение декабря 2025 года и в начале января 2026 года российские войска нанесли шесть массированных ракетно-дроновых ударов по Украине.

С начала полномасштабного вторжения количество примененных армией РФ ракет достигло более 13,3 тыс. единиц, ударных дронов — более 142,3 тыс. единиц.

Сырский отметил, что на фоне этого первоочередной потребностью для Украины является укрепление воздушного щита — получение зенитных ракетных комплексов и боеприпасов к ним.

Главком отметил, что также ознакомил Донагью с другими критическими потребностями украинской армии, которые могут быть обеспечены в рамках инициативы PURL.

«Подчеркнул, что в нынешних реалиях достижение устойчивого прекращения огня в Украине возможно исключительно при условии усиления консолидированного давления на противника со стороны наших западных партнеров», — добавил он.

Российские войска ночью и утром 13 января атаковали Украину 18 баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300, семью ракетами Искандер-К и 293 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, 200 из них — шахеты.

В пригороде Харькова Россия нанесла удар по терминалу Новой почты, погибли четыре человека, по меньшей мере шесть ранены.

В Одессе в результате вражеского обстрела повреждены объекты энергетики и жилые дома, пострадали шесть человек.