Все живы. Россия распространяет фейки о гибели украинских командующих — Минобороны

10 мая, 16:51
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Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Страна-террорист Россия распространяет фейки о якобы убийстве украинских командующих.

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram-канале отметила, что в течение недели россияне пытались распространить три таких сообщения. Она подчеркнула, что все живы, и объяснила цели подобных сообщений:

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  • психологическое влияние на человека;
  • деморализация украинских войск;
  • краткосрочный хайп на теме для поднятия духа оккупантов.
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«Это лишь незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование», — добавила Маляр.

Российские пропагандисты ранее распространяли фейки о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

До этого хозяин террористической организации ЧВК Вагнера Евгений Пригожин также распространял ложь о том, что под Бахмутом якобы погиб командующий Сил ТрО Игорь Танцюра.

Валерий Залужный не поехал на очередное заседание военного комитета НАТО в Брюсселе 10 мая из-за сложной оперативной ситуации на фронте.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Фейк Министерство обороны Украины Российская пропаганда Александр Сырский Валерий Залужный Война России против Украины Анна Маляр

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