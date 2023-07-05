Сырский ответил на вопрос, когда закончится война России против Украины 5 июля, 10:08 Александр Сырский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что не знает, когда закончится война России против Украины.

В интервью ABC News американская журналистка Марта Раддатц спросила Сырского, когда закончится война, на что он лаконично ответил: «Я не знаю».

Другой вопрос к командующему Сырскому звучал так: «Чувствуете ли вы давление со стороны западных союзников, чтобы двигаться быстрее (в контрнаступлении — ред?)

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На это Сырский ответил: «У нас нет такого, чтобы нас кто-то подгонял».

По его словам, в этом вопросе есть только его желание и желание его подчиненных.

«Мы понимаем, что сегодня хотим, например, выйти на какой-то рубеж, но именно поэтому я постоянно посещаю своих подчиненных на передовой. Потому что одно дело — разрабатывать какой-то план в тылу, а другое дело — видеть, как достичь успеха на месте, когда враг упорно сопротивляется», — сказал он.