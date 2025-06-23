Иван Ступак военный эксперт, бывший сотрудник СБУ

Как по мне, это не надо объявлять. Посмотрите, [глава СБУ] Василий Малюк, конечно, не объявлял, что на днях будет на [российских] аэродромах стратегической авиации что-то интересное (операция Паутина — Ред.).

Никто не объявляет такие вещи. Как по мне, это не надо делать. Но объявил, так объявил.

Мы, гражданские, не знаем вообще о силах, средствах, о технике, о людях. Это государственная тайна, военная тайна, гриф — совершенно секретно, мы об этом говорить не будем.

Я могу только предположить, о чем именно может говорить господин Сырский. Это мое собственное предположение.