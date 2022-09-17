Атланты операции. Как генерал-полковник Александр Сырский стал одним из соавторов новых побед ВСУ на востоке и помог отстоять Киев весной 17 сентября, 07:50 Сюжет Александр Сырский (справа) руководил обороной Киева. На фото он в марте 2022 года в селе Мощун, ставшем поворотной точкой в битве за столицу (Фото:Сухопутные войска ВСУ / Facebook)

200 дней вторжения России прославили имя главы Генштаба ВСУ Валерия Залужного. Не умаляя его заслуг, теперь мир открывает для себя и других соавторов побед Украины: среди них генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ. Весной он возглавлял оборону Киева, а впоследствии стал одним из руководителей стремительного контрнаступления ВСУ на востоке.

В обоих случаях заслуги Сырского — наравне с рядом других командующих Вооруженных сил — официально признавали в Минобороны Украины.

«Педантичный и вдумчивый, генерал-полковник Александр Сырский — из тех опытных офицеров, которые готовятся ко всем непредвиденным обстоятельствам. Даже к тем сценариям, которые сам он считает крайне маловероятными», — недавно писала о нем американская The Washington Post.

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НВ рассказывает об украинском военачальнике, который уже более восьми лет на разных уровнях руководит обороной Украины от российских захватчиков, и к которому со все большим вниманием присматривается мировая пресса.

«Оскар военной славы принадлежит именно им»: Сырский как соавтор новых побед Украины на востоке

«Генерал-полковник, который дарит украинцам надежду» — так охарактеризовали 57-летнего Александра Сырского журналисты немецкого Spiegel в своей недавней заметке о нем.

9 сентября, в самый разгар стремительного наступления Украины в Харьковской области, Минобороны Украины назвало его имя в числе творцов новых побед ВСУ на всех направлениях — «атлантов, которые держат операцию на своих плечах».

«В нашей борьбе нет главных или второстепенных исполнителей. […] Украинцы вместе пишут строки истории нашей Великой освободительной войны, — написала заместительница министра обороны Анна Маляр. — И все же есть особая категория мастеров своего дела. Оскар военной славы принадлежит именно им. Это о нашем командовании ВСУ и командующих, которые сегодня на востоке и юге страны точно и целенаправленно бьют российских захватчиков».

В числе этих фигур Маляр перечислила четырех человек, которым присущи «нестандартность в подготовке боевых действий, авторитет и харизма»:

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный



начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала

командующий оборонной операцией на востоке Украины Александр Сырский

командующий оборонной операцией на юге Украины Андрей Ковальчук

На следующий день после этой публикации, 10 сентября, Минобороны обнародовало видео, на котором Сырский в отвоеванной Балаклее участвует в церемонии поднятия флага Украины и поздравляет украинских военнослужащих с освобождением первого крупного города в ходе операции в Харьковской области.



«Я уверен в том, что это не последний город: у нас впереди Купянск, который уже наполовину взят нашими войсками, впереди Изюм и многие другие», — сказал Сырский еще до того, как считанные дни спустя были освобождены и эти города. Spiegel подметил, что освобождение Балаклеи он отпраздновал «без помпы и эйфории, но с гордостью и облегчением».

14 сентября Александр Сырский, командующий оборонной операцией на востоке Украины, вместе с Владимиром Зеленским присутствовал на аналогичной церемонии уже в Изюме.

Тем временем в международных СМИ ширится версия о том, что 57-летний военачальник якобы стал одним из тех, кто предложил ключевые идеи прорыва украинских войск в Харьковской области. «Говорят, что генерал-полковнику Сырскому принадлежал план отвлечь россиян давно анонсированным крупным наступлением на юге в Херсонской области — в надежде, что они отведут войска с восточного фронта, — пишет Spiegel, отмечая в то же время неподтвержденность этой информации. — Якобы именно Сырский выявил слабое место в российской обороне возле Балаклеи».

Такая версия распространилась в украинских, а затем и в некоторых западных СМИ в том числе из-за поста политтехнолога Алексея Голубоцкого — который, как напоминает иссладование портала Тексти, был ранее замечен в «пиаре ряда политиков». В свой публикации в Facebook Голубоцкий также заявил, что Сырскому якобы пришлось убеждать других военачальников в состоятельности плана. Однако в Минобороны Украины дали понять, что подобные утверждения — не более чем необоснованные слухи.

«Вижу, что некоторые авторы в соцсетях пишут о деталях планирования военных операций и принятии решений так, будто тоже имеют доступ [к гостайне] и будто у них есть законное разрешение это распространять, — написала замминистра обороны Анна Маляр 15 сентября. — Я бы, конечно, обратилась в правоохранительные органы, чтобы нашли того, кто „сливает“ государственную тайну. Но пока пишут лишь выдумки и сплетни. Как было и как есть на самом деле, „лидерам мнений“ и Телеграм-каналам пока никто не сообщил — и это радует».

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя Радио НВ успехи ВСУ в Харьковской области, высказал предположение, что эта наступательная операция была «коллективным решением».

«Следует отметить мастерство действий украинского командования. Ключевой вклад — главнокомандующего [ВСУ] Валерия Залужного. Потому что без его инициативы, без его действий все это было бы в принципе невозможно», — отметил журналист, напомнив о стратегическом значении и масштабе операции.

Александр Сырский, по его словам, скорее всего осуществлял оперативное управление операцией. «Сырский — это командующий силами обороны. Человек известный, один из лидеров нашей армии […], — напомнил Бутусов — Если оценивать по результату, то это очень высокий уровень управления. Бесспорно, это мастерская операция».

Валерий Залужный (первый слева) и Александр Сырский (второй слева) на учениях, февраль 2020 года / Фото: Пресс-служба Оперативного командования Север

Звание Героя Украины за оборону Киева

Роль Александр Сырского в противостоянии российским оккупантам на украинской земле неоспорима. 5 апреля 2022 года, после бегства войск РФ из Киевской области, президент Владимир Зеленский удостоил генерал-полковника звания Героя Украины: именно Сырский командовал обороной Киева в критические первые недели вторжения РФ. На эту роль он был назначен незадолго до вторжения.

В недавнем разговоре с журналистами The Washington Post — редкой беседе с прессой за последние месяцы — Сырский признал, что не верил в возможность полномасштабной войны с РФ.

«Честно говоря, я даже представить себе не мог, чтобы руководство России развязало такую ​​наглую широкомасштабную агрессию. Мне казалось, что если активные боевые действия и начнутся, то, скорее всего, начнутся они на востоке, в районе или в пределах Донецкой и Луганской областей», — отметил он в беседе с WP. И все же Сырский постарался максимально подготовить к войне столицу. «Мы военные. Поэтому, независимо от того, во что я верил или не верил, я все равно выполнял необходимые действия», — рассказал он впоследствии.

Еще до вторжения, с учетом дислокации сил РФ вдоль границ Украины, Сырский предположил, что если россияне все же отважатся наступать на Киев, то их колонны будут продвигаться с севера по нескольким основным магистралям — «надеясь на быстрый бросок к правительственному кварталу в Киеве, чтобы обезглавить власть», писала WP.

Поэтому Сырский организовал два кольца обороны Киева: одно на внешних окраинах и одно в пределах столицы. При этом он стремился добиться того, чтобы внешнее кольцо было как можно дальше от внутреннего. Это дало бы шанс защитить центральную часть города от обстрелов и не позволить россиянам сражаться на подступах к Киеву.

«Сырский разделил город и прилегающие к нему районы на сектора и назначил руководить каждым районом генералов из военно-учебных центров, создав четкую цепочку субординации, которой подчинялись бы все украинские воинские части и службы безопасности. Тактические решения офицерам на местах разрешалось принимать немедленно, без необходимости консультироваться со штабом», — описывали подготовительные решения Сырского журналисты WP.



Кроме того, генерал-полковник распорядился вывести средства авиации ВСУ, в том числе вертолеты и самолеты, с основных баз, разместив их подальше от очевидных целей для авиаударов. Примерно за неделю до вторжения защитники Киева и области переместили ключевык командные пункты «в поля» в направлении вероятного направления наступления россиян.

Из-за того, что для защиты Киева была доступна лишь техника 72-й механизированной бригады, чего явно недостаточно для такого большого города, Сырский также приказал доставить в район столицы артиллерийские системы, обычно использовавшиеся для обучения. Некоторые из этих систем поступили из учебного центра Девички, рассположенного к юго-востоку от Киева. «Сырский приказал своим артиллеристам занять оборонительные позиции за пределами столицы, к северо-востоку и северо-западу от города — в районах, которые могли столкнуться с натиском россиян», — отмечает WP.

А за день до вторжения были перемещены ряд объектов ПВО в районе Киева, поэтому их дислокация осталась неизвестной для россиян.

Защитников Киева ждали и неудачи: часть систем ПВО, которые украинские войска установили вокруг аэропорта Гостомель, подверглись ударам еще до того, как Россия отправила туда свои транспортные самолеты. По словам Сырского, их позиции раскрыл сотрудник аэродрома, чей сын был завербован российской разведкой.

«То, что они смогли штурмовать аэродром и взять его под контроль в течение нескольких часов, с одной стороны, сыграло отрицательную роль, — рассказал Сырский. — Но с другой стороны, артиллерийский огонь, направленный на взлетно-посадочную полосу и места высадки, значительно задержал высадку десанта и сорвал план захвата Киева, потому что, как мы теперь знаем, противник в принципе отводил на захват Киева не более трех суток».

Обычно немногословный, генерал-полковник также рассказал журналистам WP о моменте, когда риск взятия Киева был наибольшим — во время мартовской попытки российских войск прорвать позиции ВСУ у села Мощун. Сырский вспоминает, как на мониторах наблюдал за российской военной техникой, которая выстраивалась в боевые порядки по другую сторону реки Ирпень.

«Это был, наверное, самый критический момент, когда я подумал: «Что ж, неужели так и случится? — вспоминает Сырский. — Потому что [взять] Мощун означало войти в Киев».

Однако Мощун удалось удержать — в том числе и благодаря решению командиров обороны Киева подорвать дамбу, подняв уровень воды в опасном для прорыва районе. «Вода заливала россиян, потом мы даже нашли место, где российским морским пехотинцам пришлось скинуть все бронежилеты и пуститься вплавь, чтобы остаться в живых», — рассказывал Сырский.

И его подготовительные усилия, и знаковые решения в ходе обороны столицы, и отвага рядовых защитников сыграли свою роль. 4 апреля, когда российские войска наконец ушли из-под Киева, министр обороны Алексей Резников отметил усилия всего украинского командования — от Валерия Залужного и начальника Генштаба Сергея Шапталы до «тех, кого стоит поблагодарить за сохранение столицы».



«Во-первых, это командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, непосредственно отвечающий за оборону Киева и области», — подчеркнул Резников его роль среди ряда других военачальников, командиров разведки и рядовых бойцов.



Уже через считанные недели после того, как угрозу от Киева удалось отвести, Сырский вновь вернулся в самое пекло боевых действий: он был назначен командующим оборонной операцией на востоке Украины. Именно на Донбассе он провел последние восемь лет, на разных уровнях командуя операциями украинских войск в обороне от войск РФ и ее марионеток.

Александр Сырский поздравляет украинских военных с Днем независимости Украины, 24 августа 2022 года:

Реформирование армии и восемь лет командования в АТО/ООС: главные факты биографии Александра Сырского

Свое первое военное образование Алекандр Сырский еще в советское время получил в Москве, где в 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Spiegel назвал эту деталь его биографии «одной из горьких ироний нынешней войны».



Сырский служит Украине с первых лет ее независимости. Уже в 1996-м будущий командующий Сухопутными войсками окончил Академию Вооруженных сил Украины, а в 2005-м — Национальную академию обороны Украины, оба вуза — с наивысшим результатом.

Все эти годы Сырскому шаг за шагом доверяли все более масштабные и ответственные задачи: он прошел путь от командира взвода до одной из ключевых фигур в ходе АТО/ООС, а затем и в ходе полномасштабного наступления России.

В 1990-х годах Сырский командовал одной из бригад 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве. Позже стал командиром 72-й отдельной механизированной бригады в Белой Церкви.

Незадолго до Революции достоинства именно Александр Сырский — на тот момент уже первый замначальника Главного командного центра ВСУ — был среди ключевых военачальников украинской армии, отвечавших за ее сотрудничество с НАТО и грядущие реформы ВСУ. Его привлекали к участию в разработке стратегии перехода Вооруженных сил Украины на стандарты Альянса.

После бегства Виктора Януковича из Украины, аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс в начале 2014 года Сырский занял должность начальника штаба Антитеррористической операции (АТО) и заместителя командующего АТО.

Уже тогда генерал имел возможность хорошо изучить врага в боевых условиях: Сырский был одним из ключевых украинских командиров во время тяжелейших для ВСУ боев за Дебальцевский плацдарм в январе-феврале 2015 года. Тогда, по данным Defence Express, он руководил украинскими подразделениями во время боев в Углегорске, селе Редкодуб и в ходе попытки отбить Логвиново, а также координировал группу Барс, которая прикрывала уход украинских войск из самого города Дебальцево. За участие в тех боях Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, впоследствии он получил звание генерал-лейтенанта.

Не только в период самых горячих боев, но и все восемь лет до полномасштабного вторжения России Алекандр Сырский был активно вовлечен в оборону Украины от российских оккупантов.

В 2016—2019 годах поочередно возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ (дважды в разные периоды), командование Антитеррористической операцией и Операцией объединенных сил (ООС) в Луганской и Донецкой областях (в мае — августе 2019 года).

В мае-августе 2019 года Сырский (крайний слева) занимал должность командующего Операцией объединенных сил / Фото: Пресс-служба ООС

Три года назад, 5 августа 2019 года, Сырский был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ. Это должность он занимает до сих пор, в этой роли генерал-полковник встретил и день российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Во главе Сухопутных войск Сырский продолжил те реформы, которые в итоге помогли украинской армии быть более гибкой на поле боя и уйти вперед в своем развитии значительно дальше, чем армия РФ.

Среди таких преобразований — трансформации органов военного управления в Сухопутных войсках. «Произошло отделение функций формирования, подготовки, развития войск, технического оснащения и всестороннего обеспечения от функций управления и применения, — пояснял еще в 2020 году профильный сайт Defence Express в одном из материалов о Сырском. — Это кардинально отличается от того, что предусматривала советская система управления, которой до недавних пор руководствовалось украинское войско. При таком распределении, когда каждый специализируется на конкретных вещах, можно добиться значительно большей эффективности на каждом из этих уровней».

Точка отсчета — сохранение жизней защитников Украины: цитаты Александра Сырского о войне и ВСУ

Хотя сейчас западные СМИ пишут о Сырском как о непубличном военачальнике, который редко общается со СМИ, еще до февральского вторжения РФ генерал-полковник неоднократно делился с профильными украинскими медиа своим видением развития ВСУ и ситуации на фронте. Из нескольких интервью Сырского последних лет (с Армія ФМ, АрміяInform, а также серии интервью для Defense Express — 1, 2, 3, 4) мы собрали ряд наиболее знаковых цитат украинского генерал-полковника. Все эти заявления прозвучали еще до февраля 2022 года.

11 сентября 2022 года: Александр Сырский (справа) награждает украинских военнослужащих-танкистов, принявших участие в освобождении территорий Украины / Фото: Сухопутные войска ВСУ / Facebook

«Боевая подготовка является основой боеспособности войска […] Именно приобретенный в ходе противостояния российскому агрессору опыт позволил нам взглянуть на боевую подготовку в более практической плоскости и отработать новую систему, которая позволяла бы оперативно переосмысливать приобретенный боевой опыт и внедрять его в подготовку».

«Для меня как командующего Сухопутными войсками чрезвычайная важность информационной составляющей в гибридной войне более чем очевидна […] Мы постоянно развиваем саму систему информационной борьбы, создали постоянную структуру информационного мониторинга и противодействия. Это важнейшее направление вместе с подготовкой войск».



«Донбасс используется оккупантами в качестве полигона для проверки возможностей современных российских вооружений и военной техники» [о периоде АТО/ООС]



«Вооруженные силы Украины входят в число немногих армий мира, имеющих успешный опыт противостояния армии ядерного государства. При этом мы действуем в операционной среде, где используются самые современные средства разведки, РЭР и РЭБ, связи, БПЛА, бронетехника, высокоточные средства и другие. Учитывая это, мы должны постоянно совершенствоваться и дальше — повышать знания, умения и навыки бойцов, слаженность экипажей, подразделений и соединений, а также насыщать боевые подразделения современными вооружениями и военной техникой. Мы должны противопоставить противнику наше качественное и технологическое преимущество, взяв за точку отсчета максимальное сохранение жизни защитников Украины».



"Наши воины способны выполнить любые задачи в любых условиях и обстановке. Я действительно часто бываю на позициях, взводных опорных пунктах, наблюдательных постах. Во-первых, я хочу увидеть реальное состояние [дел] своими глазами. Во-вторых, в общении с нашими военнослужащими я вижу их настроение, их потребности и имею возможность быстрее их обсепечить. В-третьих, я чувствую, что это необходимо нашим бойцам".



«Человеческий фактор постоянно играет главную роль в выполнении любых задач. И на тот момент [во время обороны Дебальцевского плацдарма] для нас это также имело большое значение, потому что именно готовность нашего личного состава выполнять задачи в условиях столь жесткого противодействия со стороны противника, в условиях постоянных обстрелов, определяла, способны ли мы выполнить задачи или не способны».



«Украинцы знают цену миру, потому что неоднократно познавали ужас войны на своей земле, чаще всего — в те времена, когда были разобщены, или забывали о коварстве врагов и наставления предков».



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