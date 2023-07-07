Два выстрела из NLAW и Javelin. Сырский показал, как ВСУ уничтожили российский танк Т-80 — видео

7 июля, 13:20
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Украинские защитники уничтожают технику оккупантов (Фото:https://t.me/osirskiy)

Украинские защитники уничтожают технику оккупантов (Фото:https://t.me/osirskiy)

В пятницу, 7 июля, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал, как украинские защитники уничтожили российский танк Т-80.

По его словам, на Бахмутском направлении ВСУ имеют успехи и продвижение вперед.

«Бахмутское направление. Силы обороны имеют успехи и продвижение вперед. Вернули ранее оккупированные территории», — заявил он в Telegram.

Видео дня

Также Сырский опубликовал видео, на котором видно работу 3-й ОШБр в окрестностях города Бахмут.

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«Два выстрела из NLAW и Javelin и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом», — добавил он.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1677254036494467072?s=20

Генштаб ВСУ сообщал, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 233 тысячам военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Бахмут Александр Сырский Война России против Украины

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